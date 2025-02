"Mi moramo da ostvarimo te projekcije. Nismo mnogo izgubili, mesec dana je u pitanju. Ako pogledate januar, imamo manji priliv stranih direktnih investicija nego u januaru prošle godine. To je indikator nečega što nije dobro. Takođe, i to ću potpuno otvoreno reći, imamo i manjak priliva od poreza na dodatnu vrednost. Jednostavno, kada ljudi vide blokade i proteste, nisu spremni da troše i budu optimisti nego se malo zatvore u sebe. To je odmah uticaj na potrošnju, a to dovodi do smanjenja priliva od PDV-a. S druge strane i do uticaja na eventualno smanjenje rasta BDP-a", objasnio je ministar.