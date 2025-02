Sve je počelo krajem 19. veka, kada je, prema naređenju austrougarskog cara Franje Josipa, izgrađen Kazneno-popravni zavod. To nije bio samo objekat za smeštaj osuđenika, već i simbol vlasti, kontrole i represije. Zgrada je izgrađena u saradnji sa banom Kuen-Hedervarijem između 1895. i 1899. godine. Pored same gradnje Zavoda, u to vreme je došlo i do potrebe za stanovanjem radnika koji su učestvovali u izgradnji objekta, a kasnije i zaposlenih u samom Zavodu.