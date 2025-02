Tržište je u ponedeljak rano ujutru po evropskom vremenu veoma burno odreagovalo na prvu rundu Trampovih carina Kini, Kanadi i Meksiku. Ethereum i cardano ne samo da su za jedan dan izgubili dvocifreni procenat vrednosti, već i u jednom satu. Ukratko, veliki investitori se pribojavaju uzročno-posledične sprege – SAD uvode više carinske tarife na robu iz tri velike zemlje, na šta one reaguju recipročnim merama, što dovodi do logičnog povećanja cena određene vrste uvozne robe u Americi, a najpre kritičnih sirovina iz Kine. To nadalje dovodi do poskupljenja proizvodnje ključnih proizvoda.