- Videli smo to i 2019. godine kada je tadašnja američka administracija koja je sada ponovo na vlasti uvela carine na uvoz osnovnih industrijskih metala, čime su pre svega targetirali Kinu. Taj metal odnosno čelik, koji je trebalo da završi na tržištu Amerike, je otišao u Evropu, koja je postala preplavljena i došlo je do ugrožavanja njene industrije, pa su uvedene mere reciprociteta što je indirektno pogodilo i Srbiju - naveo je on, pomenuo da od iste godine postoji vraćanje industrije u Ameriku koja je pokrenula određene programe podrške investicijama iz budžeta, čime su uticali na to da dođe i do seljenja dela proizvodnog kapitala, na primer iz Evrope, i iz drugih zemalja u Ameriku.