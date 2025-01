Crna Gora će 21. januara za obe crnogorske brodarske kompanije, platiti kineskoj EXIM banci, prvu ovogodišnju ratu kredita, uzetog za nabavku četiri prekookeanska broda. Barska plovidba državi, po tom osnovu, do sada duguje 7,7 miliona evra, a Crnogorska plovidba preko 34 miliona evra, rekao je za Radio Crne Gore državni sekretar Ministarstva pomorstva Jovan Šćekić.

"Redovni petogodišnji remonti su plaćeni, sa izgubljenom dobiti preko tri miliona evra, i zbog toga mi nismo u mogućnosti da platimo ratu, koja dospeva 21. januara i iznosi milion i 640.000 evra. Uspeli bismo da iz sopstvenih sredstava servisiramo i remontujemo. Tako da, što se tiče ove rate, nismo u mogućnosti da je platimo, a naredna koja je u julu i ona naredna u januaru prema sadašnjim projekcijama, neće biti problema da mi to servisiramo“, naveo je Mihailović.

"Barska plovidba ima trenutno nekih 7,7 miliona evra obaveza prema državi i ona neće biti u mogućnosti da u januaru mesecu plati tekuću ratu za taj kredit, a Crnogorska plovidba je u dosta težoj situaciji jer ona ima 34 miliona evra akumuliranih obaveza prema državi po osnovu plaćanja tog kredita i ona, takođe, neće biti u mogućnosti da u januaru servisira te obaveze. Što se Barske plovidbe tiče, ona je većinu obaveza prema kineskoj Exim banci do sada platila samostalno iz tekućeg poslovanja, i ona je servisirala do sada preko 29 miliona dolara obaveza i ostalo je još nešto preko 28 miliona evra, a Crnogorska plovidba, kao što sam pomenuo, ona je na nekih 34 miliona evra trenutnog duga, plus sve ono što će biti dug po osnovu nemogućnosti plaćanja obaveze koja dospeva sada u januaru“, naglašava Šćekić.