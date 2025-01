Cene nafte neprestano rastu, a razlozi za to su brojni. U poslednjim godinama, pritisak na tržište nafte povećan je zbog globalnih političkih i ekonomskih nesigurnosti, poput rata u Ukrajini i sankcija koje su usmerene na Rusiju, jednog od najvećih svetskih proizvođača nafte. Ovi faktori izazivaju neizvesnost u ponudi i potražnji, što dovodi do povećanja cena nafte, a mnogi analitičari smatraju da će nafta ostati u fokusu tržišta još dugo. Imajući ovo u vidu, sa sigurnošću se može reći da ulaganje u energente, uključujući i naftu, predstavlja stabilnu opciju za investitore koji žele da obezbede siguran prinos.

Cena sirove nafte tokom 2024. godine opala je za 0.4%, a jedan od glavnih razloga je i slabija kineska ekonomija što je dovelo do smanjene potražnje za naftom u ovoj zemlji. Sada je međutim situacija drugačija, jer je kineska ekonomija znatno ojačala i očekuje se pojačana potražnja za naftom. Ova okolnost, sankcije Amerike i EU protiv Rusije, kao i odluka OPEC-a da odloži povećanje proizvodnje do aprila, doveli su do povećanja cena nafte na početku 2025. godine sa oko 70$ na 78$. Trenutne svetske krize i okolnosti, doveli su do toga da je potražnja za naftom veoma velika, pa će s tim u vezi, prema procenama stručnjaka, njena cena biti sve veća što je pravi izazov za sve investitore. Treba međutim imati u vidu da je takođe nakon početka rata Izraela i Hamasa cena nafte znatno skočila, pa se s tim u vezi nameće pitanje kako će najnoviji prekid vatre između dve strane uticati na cenu?