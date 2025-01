- Ako je pokrenuo, taj račun nije zastareo. Dešavalo se da poverilac pokrene postupak, a dužnik nije obavešten o tome, postupak se okonča, on to sazna, a dužnik pita zar niste rekli da je to zastarelo. Zato treba čuvati račune i uplatnice, sve i da nisu plaćeni, dovoljno je da se pozovemo na zastarelost - rekao je nedavno Gavrilović.

- S obzirom na to da se često dešavaju situacije da neki trgovac potražuje od potrošača nešto za šta on tvrdi da je plaćeno, a nije sačuvao uplatnicu i to ne može da dokaže, jedini dokaz u takvoj situaciji je evidencija trgovca. Trgovac to može da lažira, može doći i do kvara u sistemu, pa da se pojavi neki dug koji je stvarno plaćen, a potrošač to ne može da dokaže i onda će da izgubi spor ili će morati ponovo da plati. Zato je savet potrošačima da čuvaju dokaze. To ne mora da bude uplatnica, dovoljan je i račun za struju, telefon, na kom je naznačeno da nema prethodnog dugovanja. Svaki takav račun je dokaz da su za prethodni mesec obaveze plaćene - zaključuje Gavrilović.