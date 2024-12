- Moje neko mišljenje, kada sam video izjavu ambasadora Hila, on nema saznanje, što znači da možda i neće da bude. Moje pitanje je zašto američka administracija to nije ranije uradila, a to će se analizirati, možda će biti u udžbenicima. Možda su razmišljali, pa su bili pregovori, tako da neizvesno je, a ako se to ne uvede do 20. januara, onda su šanse za to daleko manje, kada stupi Trampova administracija na čelo.