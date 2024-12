Kako bi rast jedne kompanije bio kontinuiran i održiv, neophodno je držati se poslovne filozofije "doing well by doing good". Fokus na kvalitetu i strateškom pristupu omogućio je MaxBetu stabilan rast. Kompanija je zabeležila eksponencijalni rast u pojedinim periodima, dostigavši čak 70%, dok je prosečan godišnji rast između 25% i 30%. Planovi za naredne tri godine uključuju konsolidovani rast od 80%, što predstavlja kombinaciju organskog rasta i akvizicija.