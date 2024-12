Već četiri godine raste broj reklamacija na usluge rentakar kompanija i njihovih posrednika , a potrošači se žale na neočekivano visoke račune, preplaćeno osiguranje ili otkazane rezervacija unapred zakupljenih vozila . Mreža evropskih potrošačkih centara (ECC) primetila je u prošloj godini značajan porast pritužbi na ove kompanije i to je bio jedan od najčešćih problema koji su potrošači prijavljivali ECC-u.

– Drugi problem, koji se češće javljao, jeste potpisivanje ugovora na jezicima koji potrošaču nisu poznati, što dovodi do nenamernog prihvatanja dodatnih troškova. Potrošači su zbog toga kasnije imali probleme da ospore ove uslove. Primećeno je da su mnoge rentakar kompanije zahtevale plaćanje međunarodnom kreditnom karticom na ime vozača, što je pravilo probleme onima koji su rezervisali automobil drugačije – navodi se u izveštaju.

Ono što je pravilo najviše problema jeste to što je 20 odsto reklamacija u prošloj godini uključivalo i navodu štetu koju je potrošač napravio a da on to nije mogao da ospori. Zbog svih ovih razloga Evropskoj komisiji je dostavljen izveštaj o problemima sa kojima se potrošači suočavaju i trenutno se proverava da li šest najvećih rentakar kompanija poštuje sporazum koji je potpisan 2017. godine. Prema tim pravilima, cena rezervacije automobila mora da uključuje sve troškove i da bude istaknuta na svim jezicima. Sada se proverava i odgovornost posredničkih firmi koje su takođe kršile pravila.