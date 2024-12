Koliko dugo građani mogu da primaju novčanu naknadu nakon otkaza?

Nezaposlenom građaninu se novčana naknada isplaćuje tri meseca ako ima staž od jedne do pet godina, šest meseci ako ima staž od pet do 15 godina, devet meseci ako ima staž od 15 do 25 godina i dvanaest meseci ako ima staž osiguranja duži od 25 godina.