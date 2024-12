- Naši preci su radili po ceo dan, od svitanja do mraka, bez slobodnih dana i vikenda. Danas je uobičajeno radno vreme osam sati, a u praksi to često bude i manje. Možemo govoriti o tome da sada radimo možda i četvrtinu onoga što se nekada radilo. Kroz istoriju se radno vreme smanjivalo upravo zahvaljujući tehnološkom napretku - od mašina do digitalnih alata. Tehnologija je ta koja nam omogućava da budemo efikasniji, pa samim tim i da manje radimo.