Uoči predstojećih praznika, mnoge avio-kompanije nude veliki broj jeftinih avio-karata za razne destinacije. Mnogi putnici se, ipak, iznenade kada vide da ih, na primer, put do Podgorice košta više nego put do Lisabona. Neminovno se postavlja pitanje kako je moguće da putovanje avionom, na primer, od Sarajeva košta gotovo identično kao i put do Londona.