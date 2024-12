Vlasnici nekretnina u centru Atine koji bi da ih izdaju turistima sledećeg leta, moraće pre svega da do 31. decembra to upišu u poreski i registar nekretnina, a od 1. januara 2025. to više neće biti moguće. To obuhvata četvrti najpopularnije među stranim turistima: Sintagma, Kolonaki, Plaka, Monastiraki, Psiri, Makrijani, Akropolj, Kukaki, Ilisia, okolinu hotela Hilton, Omonija, Platiu Vati, Egzarhiju, Neapoli.