Do kraja godine još dva javna poziva u okviru IPARD III programa

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Blagojević govorila je danas, u ime ministra dr Aleksandra Martinovića, na Četvrtoj sednici Odbora za praćenje sprovođenja IPARD III programa, gde je istakla da će Ministarstvo poljoprivrede nastaviti da ulaže velike napore kako bi sredstva iz IPARD fonda dospela do krajnjih korisnika .

- Sprovođenje IPARD III programa započeto je raspisivanjem javnih poziva. Prvi javni poziv za Meru 1 završen je u septembru, dok je Drugi javni poziv za ovu Meru završen 8. novembra 2024. godine, a predmet ovog javnog poziva bile su investicije u nabavku novog traktora. Raduje me da postoji veliko interesovanje potencijalnih korisnika za sredstva iz IPARD fonda, što pokazuje i broj podnetih zahteva. Želela bih da naglasim da nas do kraja godine očekuje još javnih poziva iz IPARD III programa, i to javni poziv za nabavku opreme, mašina i mehanizacije u okviru Mere 1, kao i javni poziv u okviru Mere 3 - istakla je Blagojević.