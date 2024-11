U Irsku ne hrle više ni Poljaci iako ih se u protekle dve decenije doselilo više od 400 hiljada, no ostalo ih je samo 100. Tri od četiri Poljaka vratila su se u svoju zemlju. Irsku, koja je 2021. premašila pet miliona stanovnika, u petak čekaju parlamentarni izbori. Veliki problem te zemlje je nerešena stambena kriza, jačanje nezadovoljstva Iraca koji smatraju da im je došlo previše doseljenika na premalo prostora. I javna bezbednost je sve veći problem. Struka smatra da problemi s prihvatanjem doseljenika nastaju kada njihov udio u populaciji pređe 10 do 12%, a Irska ga je prešla.

- Dalje, Irska nije u šengenskom prostoru i vize za neevropske državljane dobijaju se na drugačiji način, a potreba za radnicima u Irskoj je stalna (pitanje je u kakvim uslovima su smešteni). Ambasade članica EU u Dablinu, koje su deo Šengena , osećaju sve veći pritisak građana neevropskih zemalja da izdaju šengensku vizu, iz čega zaključujemo da im Irska možda nije krajnja destinacija. Smanjen je i broj dolazaka Ukrajinaca, a razlozi za to bi mogli biti problem stanovanja i smanjenje socijalnih izdataka (sa 210 evra po osobi nedeljno na 35 evra) - kaže Vidiš.

U Dablinu stan od oko 60 kvadrata košta 400 do 500 hiljada evra, a ni Irci to ne mogu da priušte. I u Irskoj postoji kasta iznajmljivača, a to što su 60-70 odsto članova parlamenta iznajmljivači ne doprinosi rešavanju stambene krize. Pored toga, javna bezbednost je sve veći problem u zemlji.