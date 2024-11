Još jedan motocikli robne marke Yamaha povučen je sa tržišta , model MT-07 PURE proizvedeni u periodu 2022. do 2023. godine.

Na obuhvaćenim vozilima dolazi do neodvajanja kvačila čak i kada je poluga kvačila povučena do kraja. U najgorem slučaju, zbog navedenog, postoji rizik da će se vozilo kretati napred od momenta zaustavljanja, iako je poluga spojke povučena, što može dovesti do gubitka kontrole nad vozilom i povreda, piše u obrazloženju o povlačenju proizvoda.