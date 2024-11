Poslednji u nizu je motocikl robne marke Yamaha, model MT-07 (MTN690) i to svi primerci koji su proizvedeni u periodu od 2022. do 2024. godine, jer su njihovi vlasnici u riziku od povreda, objavljeno je na sajtu Ministarstva unutašnje i spoljne trgovine Srbije u odeljku Nebezbedni proizvodi (NEPRO).

- Na obuhvaćenim vozilima dolazi do neodvajanja čak i kada je poluga kvačila povučena do kraja. U najgorem slučaju, zbog navedenog, postoji rizik da će se vozilo kretati napred od momenta zaustavljanja, iako je poluga spojke povučena, što može dovesti do gubitka kontrole nad vozilom i povreda - piše na sajtu resornog ministarstva.