Trenutna situacija neće imati bitan uticaj ni na spoljni dug Srbije, pošto je veći deo u evrima.

Dolar je skočio najviše u poslednje dve godine, a Vol Strit se još u američkoj izbornoj noći pripremio za veliki dobitak, odmah pošto su se ostvarile opklade investitora da će Donald Trump ponovo preuzeti Belu kuću. Američka valuta je zabeležila ozbiljen rast u odnosu na ostale valute, a nadolazeća Trampova dominacija dovela je do impresivnog rasta sa povlačenjem evra za skoro 200 poena sa nivoa od 1,09 u 1,07. Trgovci valutama su počeli polako da se okreću protiv evra, pošto Trumpova pobeda povećava šanse za agresivno smanjenje kamatnih stopa. Na ovu temu govorili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija" ekonomista Nemanja Antić, Branislav Jorgić, berzanski analitičar i Zoran Vitorović, novinar.

Vitorović se na samom početku dotakao toga da li se Švajcarci boje porasta dolara i kako reaguju na Trampovu pobedu:

- Analize su pokazale da je svaki četvrti Švajcarac bio za Trampa. Oni se ne plaše njegove pobede. Informacija koja je jutros objavljena jeste da je Švajcarska carina zabeležila pre nekoliko dana maksimalan porast u izvozu farmaceutskih i hemijskih proizvoda. Verovatno je dobar deo toga otišao i za Ukrajinu. Imaju dovoljno rezervi zlata i dobru ekonomiju.

Antić je pokušao da objasni šta je dovelo do jačanja dolara u slučaju da to nije uzrokovano Trampovom pobedom:

- Što se jačanja dolara tiče, moram odmah da kažem da to nema nikakve veze sa Trampom. Na jačinu dolara utiču kamatne stope koje federalne rezerve smanjuju ili povećavaju. Trenutno smo svedoci jake inflacije u Americi, kamate su se povećavale kako bi se ugušila inflacija.

- Druga snaga dolara jeste trgovinski deficit koji oni imaju sa Kinom, a ni on nema veze sa Trampom. On pokušava da ga smanji. Kinezi mnogo više robe prodaju Americi nego obrnuto. Kako dolar jača, njegov višak koji imaju Kinezi biva vraćen u Ameriku jer oni ne znaju šta će sa njim. Dok god taj mehanizam funkcioniše, dolar će da jača iako smo videli u Trampovoj agendi da će on kroz carine ograničiti robu iz Kine, Evrope, Afrike i slično. Trampu trenutno ide u prilog jačanje dolara, ali vrlo brzo, odnosno čim bude uspostavio industriju moraće da raskrči dolar, da ga pusti da on pliva slobodno da bi mogao da pojača izvoz Amerike.

Na reči svog sagovornika nadovezao se Jorgić:

- Potrebno je sagledati kako jačanje dolara izgleda sa stanovišta Amerike u robnom apsektu. Sa jačanjem dolara slabi konkurentska pozicija američke robe na svetskom tržištu. Sa druge strane, to pogoduje uvozu robe iz Kine pošto ta roba postaje jeftinija za američko tržište. To takođe znači da će građani Amerike dobiti povoljnu situaciju standarda. Mislim da Tramp nije previše srećan što je dolar jak imajući u vidu da to nije dobro za ekonomiju Amerike. Sa druge strane, on to može regulisati tako što će nametnuti dodatne carine robe iz Kine. To opet negativno utiče na visinu cena tih roba u Americi i uticaće na standard građana.

Svi vide Trampa kao dobrog biznismena, da li će dobro poslovati i u ovoj svetskoj ekonomslkoj situaciji otkrio je Vitorović:

- Jedan moj prijatelj je dugogodišnji poslovni partner Donalda Trampa, a kada je on prvi put izabran za predsednika pitao sam prijatelja šta će se dešavati u ekonomskom, a šta u političkom smislu. Tada mi je rekao da Donald nema apsolutno nikakav politički problem, on je samo surovi biznismen. To se tako i pokazalo za vreme njegovog prvog mandata. Sve što Tramp bude radio ići će u pravcu da pojača socijalni položaj.

- Problem Evrope je nastao u tome što je većina nje priželjkivala da pobedi Kamala Haris, zato sada imaju drugi problem, odnosno kako će sada svojim glasačima da prikažu gde su omanuli u analizama. Veći zagovornici prljavih igara u ovom trenutku su Evropljani nego što je to Tramp.

