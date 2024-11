Ljubitelji motora koji u vlasništvu imaju motocikl robne marke Yamaha i to modele Tenere 700 (XTZ690/D), Tracer 700(MTT690 ) i XSR700 (MTM690) trebalo bi odmah da provere dokumentaciju jer im možda preti opasnost od povreda.

Naime, sa tržišta Srbije su zbog opasnosti od povreda opozvani motocikli pomenutih modela koji su proizvedeni u periodu od 2022. do 2024. godine, objavljeno je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine u odeljku Nebezbedni proizvodi (NEPRO).

- Na obuhvaćenim vozilima dolazi do neodvajanja kvačila čak i kada je poluga kvačila povučena do kraja. U najgorem slučaju, zbog navedenog, postoji rizik da će se vozilo kretati napred od momenta zaustavljanja, iako je poluga spojke povučena, što može dovesti do gubitka kontrole nad vozilom i povreda - objašnjeno je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.