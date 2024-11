Menadžeri najvećih nemačkih firmi zaradili su rekordne sume, uprkos tome što privredi loše ide , a delom i firmama koje vode. Najviše je dobio baš menadžer “Folksvagena“ – više od deset miliona evra . Kako je to moguće?

Najplaćeniji menadžer 2023. u Nemačkoj dolazi iz krizom pogođene automobilske industrije: šef “Folksvagena“ Oliver Blume zaradio je oko 10,3 miliona evra. On je time prvi šef neke DAX firme čija je plata premašila granicu od deset miliona evra.

Rekordna 2023. za menadžere

DAX indeks meri kretanje vrednosti 40 najvećih kompanija na nemačkom tržištu akcija. To je nemačka prva liga, i predstavlja 80 procenata tržišne kapitalizacije kompanija koje se kotiraju na berzi u Nemačkoj.

Nemačka berza: Prošla godina je bila odlična

Rekordne plate rastu uprkos lošem poslovanju firme?

"Pored toga, slabi rezultati u pogledu prihoda, profita ili cene akcija ne moraju nužno dovesti do smanjenja plata u upravnom odboru. Kod kompanija koje su u fazi transformacije, privremeni gubici su neizbežni. Ako rukovodstvo u takvom periodu postigne bolje rezultate od očekivanih, to može dovesti do povećanja plata", kaže Masman.