Slovačka je produžila ugovor o isporuci ruskog nuklearnog goriva za svoje nuklearne elektrane do 2030. godine, prenose RIA Novosti, pozivajući se na pisanje slovačkih medija.

U junu 2019. godine, kompanija za gorivo državne korporacije Rosatom TVEL i slovačka nacionalna kompanija za proizvodnju električne energije Slovenske elektrarne potpisale su u Moskvi sporazum o snabdevanju nuklearnim gorivom nuklearnih elektrana u Slovačkoj za period 2022-2026 sa mogućnošću produženja do 2030.

"Oni će dobijati rusko nuklearno gorivo do 2030. godine. Ugovor je zaključen do 2026. godine sa mogućnošću produženja do 2030. godine", naveo je Sakov.