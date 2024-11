- Hteo sam da odem iz zemlje 1992. godine. Već tada sam imao dovoljno novca, znam engleski i nemački i poznajem menadžerski posao da mogu da se snađem bilo gde. Čak sam krenuo sa nekim investicijama u nekretnine na Floridi. Međutim, proradio je inat i ušao sam u politiku. Zaintrigirala me, malo pomalo, kao svaka strast, obuzela i ponela. Borba protiv Miloševića koštala me je zaista mnogo, i privatno i novčano i zdravstveno - rekao je Kostić na temu svog angažovanja u politici u našoj državi.

- Živeo sam sa glavom u torbi. Vlast je rešila da me uništi. Uzeli su mi, na razne načine, jedno deset miliona maraka. Dok sam bio direktor DS, od 1996. do 2000, imao sam 56 kontrola u mojoj firmi. Da vam kažem, ja sam sa njima bio u vreme kada niko nije hteo da bude sa njima. Bila mi je omča oko vrata zbog druženja sa Đinđićem, da ne pričam kolika mi je bila omča zbog Čanka kada je hteo da veša Miloševića, kada je on bio na vrhuncu moći. To mi tada niko nije zamerao, a sada kada su oni na vlasti, svi mi zameraju. Sada pričaju da sam ja, u stvari, bio sa Miloševićem - kazao je tad Kostić.