- Investitori reaguju na činjenicu da je Tramp pobedi, sećamo se i njegovog prethodnog mandata, kada su bile slične najave, smanjenje poreza, porasta javnog duga, jačanje dolara, sve su to elementi na koje reaguju investitori. Kupovna moć ljudi u Americi će postati jača, roba koja dolazi iz inostranstva, oni mogu za te dolare više da kupe, međutim, što se izvoza tiče, njihova roba neće biti toliko konkurentna jer svako ko je kupuje iz ostatka sveta mora više novca da izdvoji kako bi platio taj dolar. To je plus i minus, kratkoročno to jačanje dolara ima smisla, a dugoročno utiče na efikasnost i sposobnost američke privrede da bdue konkurentna.