- Skok dolara u odnosu na evro je samo trenutna posledica izbora u SAD i generalno neće imati uticaja na naše građane. To je stalni proces odnosa dve valute i on ide ciklično u zavisnosti od stanja u privredi Evrope ili Amerike. On je plivajući kurs koji određuje više stvari, od inflacije do kamata do svih ostalih pokazatelja za privredni sistem zemlje. Ovo je trenutni rast dolara i on će se održati ako američka priveda nastavi da raste brže nego evropska. Jačanje dolara za naše građane nije važno jer kod nas je evro bitan za sve obračune poput kredita i svih vrsta transakcija, cene stanova, automobila, sve je izraženo u evrima, a plaća se u dinarskoj protivvrednosti - objašnjava Musabegović.