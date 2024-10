- Teško bih bez predsednika Republike mogao da izguram to. Nemaju svi ministri isti odnos gledanja. Ja sam neko ko je zadužen za stranku i vodio sam se time šta mi govore građani i prijatelji koji su mi ukazivali na to. Otvorićemo i priču oko farmaceutske priče i apoteka. Ministar Lončar je vrlo hrabro ušao u to. I danas će reći da to nećemo smeti. Videćemo i tu kako se formiraju cene. Nije sporno, možete da zaradite, ali ne puta pet ili 10. Ne možete sami da jedete toru, ne može samo slavljenik da jede. Jedan od trgovinskih lanaca zapošljava najviše ljudi, mi njih poštujemo, ali morate da pustite cene. Videćemo šta će agencija da pokaže da li ima kartelizacije.