- Lako je negde dati neku preliminarnu procenu, do sada, ono što je ispraćeno, jesu pozitivni efekti ovakvog modela. To najverovatnije ima veze sa tim da su ljudi zadovoljniji jer nisu toliko izloženi stresu. S druge strane, to prevenira bolest svakodnevnice, tzv. "Burn out" to je sindrom izgarenja. Pa me zbunjuje da li bi po ovom modelu, vi mogli da dođete u fazu sagorevanja. Kada drugačije organizujete svoj posao, smanjen broj sati ili dana sedmično koji odlazi na rad, to omogućava da bolje balansirate privatni i poslovni život.