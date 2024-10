Posle dodele investicionog kreditnog rejtinga od agencije Standard and Purs, Srbija će do kraja godine isto priznanje dobiti i od agencija Fič i Mudis, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Poslovnom forumu Srbija - Japan: susret sa Japanskom organizacijom za spoljnu trgovinu Džetro (Jetro).

Vučić je rekao da postoje stvari kojima možemo da se hvalimo, a to je da je Srbija konačno dobila investicioni kreditni rejting od agencije Standard and Purs.

- Dobićemo potvrdu od još dve kompanije, Fič i Mudis i to će biti do kraja godine, veoma brzo, ali ima još nekih dobrih stvari - rekao je Vučić.



- Povećanje kreditnog rejtinga je u svakom slučaju dobra stvar i tu nema dvojbe. To utiče na to da ćemo privući više investicija i da ćemo se zaduživati pod povoljnijim uslovima. Ali da bi to dalo realne efekte u ekonomskom razvoju i za dobrobit društva bitne su i mnoge druge stvari, rad institucija, manja korupcija i čitav privredni ambijent. Sve je to važno da bi te povoljne ocene imale ekfekte i da bi privukle što više investicija, kako domaćih tako i stranih - kaže Šuković.