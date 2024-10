Francuski lanac Carrefour ulazi na srpsko tržište . Carrefour preko svoje filijale u Grčkoj planira da napravi veliku ekspanziju na Balkanu. Početkom godine otvoreni su prvi supermarketi u Bugarskoj, a uskoro se očekuje i da se poslovanje proširi i na tržište Srbije. Kako portal Retail Serbia saznaje, Retail and More iz Grčke, ekskluzivni partner Carrefour-a je osnovao svoju filijalu u Srbiji. Nakon potpisivanja ugovora sa francuskom grupom, Grčka kompanija je tražila partnera u Srbiji, ali kako do toga nije došlo, započeti su pregovori o akviziciji poznatog lanca. Pregovori su u završnoj fazi i francuski lanac bi gotovo sigurno mogao da se pojavi u Srbiji tokom sledeće godine. Nezvanično, grupa trenutno pregovara o mogućoj akviziciji i u Bugarskoj.

Prema ranijem dogovoru, Retail and More u saradnji sa partnerom planira da rebrendira Parkmart i ALDO u Carrefour prodavnice u Bugarskoj, dok se na matičnom tržištu očekuje dalje širenje i moguće akvizicije. Podsetimo, Retail and More A.E. je deo grčke AVE grupe.