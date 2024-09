- Jasno je da proizvodnja ove fabrike neće biti u potpunosti samo za potrebe srpskog tržišta i da će najviše da se izvozi. To znači dve stvari: konkurentnost u troškovima i kvalitet. Atraktivnost proizvoda je vidljiva svima nama i mislim da “fiat grande panda“ ima pravu tehnologiju. "Grande panda" će u startu biti jeftinija za 30 odsto od ostalih, što znači da će uz subvenciju države moći da se pazari za 15.000 do 16.000 evra - rekao je on.