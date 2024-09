Er Srbija je današnjim letom JU988 u 00.20 časova uspostavila direktnu avio-liniju između Beograda i Guangdžoua u Narodnoj Republici Kini. To je druga destinacija u toj azijskoj zemlji do koje srpska nacionalna avio-kompanije saobraća u redovnom saobraćaju.

Letovi između prestonice Srbije i „kapije južne Kine“ obavljaće se dva puta nedeljno, ponedeljkom i petkom, avionima tipa erbas A330-200 iz dugolinijske flote Er Srbije.



Svečanom ispraćaju inauguracionog leta Er Srbije za Guangdžou prisustvovali su visoki zvaničnici Republike Srbije, ambasador Narodne Republike Kine u Srbiji, Nj. E. Li Ming, predstavnici vazduhoplovnih vlasti i avio-industrije, saradnici i partneri srpske nacionalne avio-kompanije i mediji.



- Ponovno uvođenje letova između Srbije i Narodne Republike Kine u decembru 2022. godine bio je značajan korak za našu kompaniju, ali i ceo region Zapadnog Balkana. Er Srbija je u tom trenutku bila jedna od samo nekoliko kompanija koje su letele do Kine, pa je direktna veza do Tjenđina predstavljala most za ekonomsku, kulturnu i turističku razmenu između Srbije i te azijske zemlje. Uvođenjem Guangdžoua u našu mrežu destinacija proširujemo prisustvo u Kini, pružajući putnicima još veću mogućnost izbora. Guangdžou je jedan od najvažnijih industrijskih i trgovinskih centara u Narodnoj Republici Kini, pa verujemo da će direktni letovi do tog grada biti posebno zanimljivi poslovnoj zajednici najpre naših dveju zemalja, ali i čitave Evrope. Blizina Hong Konga i Makaoa, čini ovu destinaciju veoma atraktivnom i za turistička putovanja, odnosno za sve one koji žele da se upoznaju sa stilom života, tradicijom i kulturom Velikog zaliva - rekao je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.