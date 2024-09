On je na panelu „Izazovi integracija OIE u elektroenergetski sistem - Srbija i region“, istakao da se osim izgradnje prvog vetroparka „Kostolac“ i solarne elektrane „Petka“, analiziraju lokacije za nove OIE projekte pre svega na zemljištu EPS i gde nije potrebna eksproprijacija, a to su uglavnom pepelišta naših TE. On je istakao i da projekat za izgradnju reverzbilne HE „Bistrica“ ide planiranim tokom, a uskoro će biti završena studija o uticaju na zaštitu životne sredine.