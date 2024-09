Er Srbija je danas, letom JU250, nakon pet godina pauze ponovo uspostavila direktnu avio-liniju između Beograda i Nice. Do tog grada na jugoistoku Francuske , srpska nacionalna avio-kompanija leti dva puta nedeljno, četvrtkom i nedeljom, a let traje oko dva sata.

Prvi let Er Srbije svečano je dočekan na aerodromu Azurna obala Nica (NCE), drugom po veličini u Francuskoj, koji godišnje opsluži više od 14 miliona putnika.



- Jedna od ključnih osobina našeg poslovanja jeste agilnost. Pažljivo pratimo dešavanja na tržištu i osluškujemo potrebe putnika. Kada je nedavno drugi operater smanjio broj letova između Beograda i Nice, prepoznali smo da postoji značajna potražnja i odlučili da, nakon pet godina pauze, ponovo pokrenemo direktnu liniju između ta dva grada. Povezivanjem prestonice Srbije sa Nicom dodatno smo osnažili prisustvo Er Srbije u Francuskoj, a putnicima pružili mogućnost da za samo 120 minuta stignu do prelepe Azurne obale - rekao je Boško Rupić, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.



Nica je pored Pariza i Liona, treća destinacija u Francuskoj do koje iz Beograda leti srpska nacionalna avio-kompanija.



Ponovnim uvođenjem Nice u svoju mrežu Er Srbija putnicima omogućava dobru povezanost iz srca Azurne obale, preko Beograda do Larnake, Istanbula, Ankare, Skoplja, Bukurešta, Sofije, Tirane, Soluna, Atine, Splita, Tivta, Podgorice, Dubrovnika, Budimpešte, Sarajeva, Beča i drugih gradova.