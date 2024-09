Prvi rezultati Plana transformacije EPS AD

Novim IT merama nastavljeno je unapređenje digitalizacije poslovnih procesa i usluga, a posebno su sagledane, delom i primenjene, mere za dalje povećanje bezbednosti sistema i podataka, uz značajno oslanjanje na sopstvene resurse. Jedan od važnih koraka u oblasti IT je taj da će EPS biti prvi među državnim kompanijama i institucijama koji će deponovati izvorni kod za kritične informacione sisteme u Državnom Data centru u Kragujevcu. To će dodatno osigurati da svi softverski sistemi budu u skladu sa propisanim standardima i politikama, a EPS će imati najviši nivo kontrole nad kritičnom IT infrastrukturom.



Ljudski resursi preuzimaju vodeću ulogu u daljim strukturnim promenama, jer će nova organizacija omogućiti kreiranje nove strategije, nove korporativne kulture i biće više fokusirana na zaposlene, njihova znanja i veštine, i brendiranje poslodavca. U završnoj fazi je i priprema programa za stipendiranje studenata završnih i master studija na tehničkim fakultetima kako bi se EPS inženjerski podmladio. Istovremeno, definisani su ključni indikatori performansi za izvršni menadžment, što će u narednom periodu biti učinjeno i na svim ostalim nivoima organizacije, kako bi se realizovali zacrtani ciljevi kompanije u vremenu modernizacije i sve zahtevnije tržišne utakmice.