JOŠ MILIJARDU € ZA SRPSKE PUTEVE: Vučić obišao radove na brzoj saobraćajnici Šabac - Loznica - "Do Novog Sada za sat i pet minuta"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je nakon sastanka državnog vrha doneta odluka da se obezbedi dodatnih milijardu evra za izgradnju regionalnih i lokalnih puteva u celoj Srbiji.

Objasnio je da je to vezano samo za lokalne i za regionalne puteve.

- To nisu ove najvažnije saobraćajnice, ali to su saobraćajnice možda najvažnije, koje ljudima put dovode do kapije, do njive. To njima znači život... ovo je ono što znači život za običnog čoveka. Tako da je to ogroman novac. I mi keša imamo - naveo je Vučić.

Kada je reč o projektima puteva koji su trenutno u fazi izgradnje, Vučić je rekao da će se po završetku deonice puta od Bojića do Tekeriša, raditi deonica od Bojića do Jevremovića.

- Mislim da je to fantastična veza vas, Šapčane, za sve ljude, 27 km. Svih 27 km uradićemo asfalt, nov, kao najlepša pista - rekao je Vučić.

foto: Petar Aleksić

Radovi na brzoj saobraćajnici Šabac - Loznica

Predsednik je takođe obišao radove na brzoj saobraćajnici Šabac - Loznica.

Vučić je najavio da će ova saobraćajnica biti otvorena pre kraja godine.

- Pre kraja godine, pred Svetog Nikolu, otvaramo put Šabac-Loznica, brzu saobraćajnicu - rekao je Vučić.

Otvaranje saobraćajnice biće 15. decembra, najavio je tokom obilaska radova rekavši da izgleda čudesno.

- Prvo smo uradili auto-put Ruma - Šabac, sada Šabac - Loznica, što je 54,5 novih kilometara - kazao je.

Završavamo Loznica - Šabac i Šabac - Ruma, onda ide Fruškogorski koridor, za nešto manje od dve i po godine biće gotov, a kada se to završi od Novog Sada do Loznice trebaće sat i pet minuta.

foto: Petar Aleksić

On je rekao da je u toku projektovanje brze saobraćajnice Loznica - Mali Zvornik.

- Dakle, mi završavamo Loznica-Šabac, Šabac-Ruma. Za dve i po godine biće završen Fruškogorski koridor. Do Novog Sada će se stizati za sat i pet minuta iz Loznice. Mi nismo navikli da tom brzinom možemo da stižemo između tih gradova - rekao je Vučić.

Istakao je da će taj deo Srbije biti premrežen auto-putevima i brzim saobraćajnicama.

Kazao je i da se radi Slepčević - Badovinci i da se rešava most u Karakaju i Malom Zvorniku.

- Ostaje nam da dovedemo još dobrih kompanija. Loznica je 2012. imala 11.600 nezaposlenih, danas 3.570 nezaposlenih. Problem u Loznici su niska primanja. Najvažnije je da vidimo kako ćemo investitore dovesti kako bi se povećale plate. Prosečna plata je 657 evra u Loznici, a bila je 297 evra pre 12 godina - izjavio je.

- Od Loznice do Malog Zvornika radimo sada prvi put projektnu dokumentaciju i završićemo za manje od godinu dana, a onda ćemo doneti odluku da vidimo da li imamo dovoljno para. Ovoliko investicija i puteva nikada niko neće raditi, niti je radio kao mi - podvukao je Vučić.

Najavio je da će morati da poseti podnozlatiborska mesta, Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, kao i Sjenicu, Ivanjicu, ali i jugoistok Srbije, od Babušnice pa čitav Jablanički i Pčinjski okrug.

- Uspeli smo da pronađemo dodatne izvore sredstava i milijardu evra uložićemo u lokalne i regionalne puteve širom Srbije. Ovo znači život za običnog čoveka. Mi keša imamo, 250 miliona je oko 0,3 odsto deficita i trudićemo se da ne ugrozimo javne finansije - kazao je.

foto: Petar Aleksić

O brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica

Inače, brza saobraćajnica Šabac - Loznica, ukupne je dužine 54,58 km. U izgradnji je 53,88 km, budući da je prilikom otvaranja prve i druge deonice otvoren i deo treće deonice u dužini od 700 m, kao veza sa petljom Drenovac.

Na deonici Šabac - Loznica projektovano je 13 mostova, 17 malih mostova-propusta, 16 nadvožnjaka i četiri denivelisane raskrsnice u Majuru, Slepčeviću, Petlovači i Prnjavoru.

Izvode se radovi duž cele trase u punom profilu (na Šabačkom i Lozničkom delu), do sada je ugrađeno oko 5.120.000 metaka kubnih materijala (97,5 odsto od ukupne količine) u konstrukciju nasipa.

Asfaltiranje prvog sloja asfalta izvršeno je u dužini od 89,4 km (leva plus desna traka), 89 km asfalta drugog sloja asfalta (leva plus desna traka) i 62 km habajućeg završnog sloja asfalta (leva plus desna traka), što ukupno iznosi oko 355.000 tona ugrađenog asfalta.

Takođe, izvode se radovi na izgradnji mostovskih konstrukcija, od ukupno 46 objekata, kompletirani su radovi na izgradnji 44, dok su u toku radovi na dva objekta. Montirano je 105 km elasto-odbojne i sedam km žičane ograde.

Deonicom od Rume do Šapca, sa mostom preko Save, građani Mačve i Srema dobili su saobraćajnu vezu sa tim delom zemlje, a brzom saobraćajnicom od Šapca do Loznice, ovaj kraj imaće bolju vezu sa Zapadnom Srbijom i Republikom Srpskom.

Ovaj značajan infrastrukturni projekat približava Mačvu, Loznicu i Podrinje sa Novim Sadom i Beogradom, gde će se od Loznice do Šapca stizati za 30 minuta, od Šapca do Beograda novoizgrađenim auto-putem stiže se za 40 minuta, što znači da će se od Loznice do Beograda stizati za sat i 10 minuta.

Petlja Ruma spaja auto-put Ruma-Šabac sa budućim Fruškogorskim koridorom, kao i sa postojećim auto-putem E-70 Beograd-Šid.

Izgradnjom Fruškogorskog koridora, koji će se “naslanjati” na ovaj projekat, od Rume do Novog Sada, stizaće se za 20 minuta.

