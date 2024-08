"Ovo je samo deo ekonomskog boljitka koju vodi Srbija" Antić tvrdi: Evo kada bi prosečna plata bila daleko veća od 1.000 evra

Minimalna zarada od juče je i zvanično povećana u Srbiji, i to dvocifreno. Minimalac je povećan za nešto više od 13 odsto, pa će od sada ova zarada iznositi 53.592 dinara mesečno.

Po prvi put ova naknada pokriće čak i minimalnu potrošačku korpu, a više o ovoj temi, za jutarnji program Kurir televizije, govorio je ekonomista Nemanja Antić.

- Vrlo brzo se došlo do tog dogovora, što je sjajna situacija, što znači da su svi poslodavci, država i sindikati uspeli da nađu dogovor oko tog povećanja. Ti pregovori nikad nisu laki, ni u Evropi, ni u Americi, ni u Srbiji. Posebno interesantno je da smo na ovaj način uspeli da minimalnu zaradu skoro izjednačimo sa minimalnom potrošačkom korom. Koliko je bitnost povećanja minimalne zarade, govori u Srbiji ima nekde oko 100.000 ljudi koji su na toj minimalnoj plati. Taj broj je pre neku deceniju i nešto više bio čak 5-6 puta veći. Tako da na ovaj način Srbija je došla u neku situaciju da polako povećava standard građana. Naravno, koliko je to moguće u skladu sa situacijom u kojoj se nalazimo. Ne zaboravite da imamo veliku inflaciju koju nismo izazvali, da imamo stale sankcije, da imamo krizu energeneta, krizu kanala snabdevanja, a to sve opterećuje ne samo evropsku privredu nego i male rubne privrede kako je privreda Republike Srbije.

Antić je pričao o inflaciji i njenom uticaju, ali je bez obzira na to, optimističan u vezi ekonomije naše zemlje:

- Inflacija je takva kakva je, ona je bila nekih 10-12%, sada se svela na nekih 6-7 odsto. Zavisi od meseca na mesec, narodna banka prati redovno te podatke. Rešenje jeste održivo na dugi rok, zašto ne bi bilo. Ja sam čak i veliki optimista, verujem da ćemo u pregovorima 2025. za 2026. imati možda još jedno povećanje te minimalne zarade, a to je upravo ona situacija kada bi i prosečna plata trebala da raste daleko preko 1000 evra. Znači mislim da je ovo samo deo jednog ekonomskog boljitka koju vodi Republika Srbije u tom ekonomskom sektoru. Znači rešenje je održivo kako ga ja vidim.

