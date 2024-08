DANAS ODLUKA O POVEĆANJU MINIMALNE ZARADE U SRBIJI: Sednici prisustvuju premijer Vučević i ministar Mali

Odluka o iznosu minimalne zarade u Srbiji za narednu godinu trebalo bi da bude doneta danas na sednici Socijalno-ekonomskog saveta.

Sednici će prisustvovati premijer Miloš Vučević, ministar finansija Siniša Mali, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović, predstavnici Unije poslodavaca Srbije i reprezentativnih sindikata.

Minimalna zarada u Srbiji sada iznosi 47.000 dinara i po zvaničnim podacima prima je oko 100.000 radnika, dok sindikati tvrde da mnogo više zaposlenih toliko zarađuje mesečno.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se zalaže da minimalna zarada bude uvećana 14 odsto, na 53.500 dinara koliki su troškovi minimalne potrošačke korpe.

Sindikati traže da povećanje minimalca bude 20 do 30 odsto, a poslodavaci predlažu da u slučaju povišice veće do rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) i inflacije, odnosno 7,7 odsto, dobiju umanjenje poreza. Pregovori o minimalnoj zaradi svake godine za narednu godinu počinju 15. avgusta i trebalo bi da budu završeni do 15. septembra, a ako se ne postigne dogovor procenat povećanja minimalca određuje Ministarstvo finansija.