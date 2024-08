ZNATE LI ZAŠTO PREDUZETNICI U BIZNIS ULAZE SA SAVEZNIKOM? Evo koje su prednosti i mane poslovnog partnerstva

Razlozi zbog kojih preduzetnici ulaze u posao zajedno sa poslovnim partnerom su razni, najčešće onda kada poslovanje zahteva dodatne veštine, resurse, ili kapital koje pojedinac ili preduzeće sami nemaju.

Partner može da donese potreban dodatni kapital za pokretanje ili proširenje poslovanja. Osim finansija, partneri često u posao unose specifične veštine ili znanja koja su ključna za uspeh poslovanja, a koje možda vi ili vaša ekipa nemate.

Poslovni konsultanti ističu da je jedna od pozitivnih stvari i mreža kontakata kupaca, dobavljača ili drugih ključnih osoba koje mogu unaprediti poslovanje.

Ulazak u poslovanje sa partnerom može biti mudra odluka iz ugla deljenja rizika, naročito prilikom plasiranja na nova tržišta.

“Kada je obim posla veliki, partner može preuzeti deo odgovornosti, što omogućava efikasniju podelu zadataka i fokus na različite aspekte poslovanja. Ako želite da uđete na novo tržište ili u novu industriju gde nemate iskustva, partner koji je već prisutan može olakšati taj proces. U svim ovim situacijama, partnerstvo može značajno doprineti uspehu i rastu poslovanja”, navodi poslovni konsultant Marko Nikolić.

foto: Promo

Osnivač i generalni direktor (CEO) kompanije „Companies Connected“ Đorđe Petrović kaže da kada je reč o biznisima koji se pokreću samostalno ili sa suosnivačem, oba načina imaju svoje prednosti i mane.

“I jedan i drugi oblik imaju svoje prednosti i mane. Kada ste jedini osnivač možete donositi odluke brže, u saradnji sa drugima (zaposleni, banke, klijenti, dobavljači…) ljudi gledaju samo u jednu osobu i to olakšava stvari, ali takođe to što ste sami znači da ukoliko imate neke “slepe tačke” u svom razmišljanju, odluke koje donosite neće biti dobre. Sa druge strane, više osnivača daje veću radnu snagu koja je spremna da radi besplatno za firmu na početku. Prednost je i to što daje bolje uvide osnivačima, koji ako je međusobna komunikacija dobra, treba da dovedu do boljeg donošenja odluka, ali takođe postoji mogućnost i konflikta među njima”, ocenjuje Petrović.

Na pitanje da li dugovečnost kompanije zavisi od veličine vlasničke strukture, naš sagovornik kaže da nema univerzalnog odgovora na ovo pitanje.

“Opstanak jednog biznisa zavisi od jako mnogo faktora. Sigurno je da više vlasnika uvećava kompleksnost koju biznis ima, a pogotovo dolaskom novih generacija naslednika u vlasničku strukturu, te je stoga jako važno dobro definisati odnose među njima”, smatra Petrović.

Naši sagovornici se slažu u tome da je u svakoj kompaniji neophodno transparentno poslovanje koje se oslanja na jasnu organizacionu strukturu, poslovnu politiku preduzeća kao dokument koji definiše strategiju i ciljeve preduzeća, i reguliše interno operativno funkcionisanje.

Kurir.rs/Biznis.rs/Prenela S.Č.