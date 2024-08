MINISTAR VESIĆ NAJAVIO: Do sredine 2025. godine na putevima u Srbiji imaćemo 164 električna punjača

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić najavio je danas da će se na putevima u Srbiji povećati broj električnih punjača te da se očekuje da do sredine 2025. godine taj broj bude 164.

- Na skoro 1.000 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica u Srbiji sada se nalazi svega osam javnih elektro-punjača, što nije dovoljno za sve veći broj automobila na električni pogon koji koriste naše puteve, ali će se ta situacija uskoro promeniti, pa će do aprila ili maja naredne godine na mreži auto-puteva u zemlji biti čak 164 elektro-punjača.

- Pre godinu dana pokrenuo sam inicijativu da putevi budu bolje opremljeni elektro-punjačima, a u tom cilju, izmenama Zakona o planiranju i izgradnji ukinute su dozvole i sve što je smetalo da bi se taj posao i realizovao - objavio je ministar Vesić i dodao:

- Danas sa ponosom mogu da kažem da ćemo do aprila, a najjkasnije do maja 2025. godine na mreži auto-puteva imati 164 elektro-punjača. Trenutno imamo osam, a u toku je postavljanje 10 punjača, na pravcima od Šida prema Beogradu, od Beograda prema Nišu, od Niša prema Preševu, kao i od Beograda do Novog Sada i od Niša prema Dimitrovgradu.