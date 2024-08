IMA NULA ZAPOSLENIH, A ZARAĐUJE 175.000€ MESEČNO: Propali jutjuber živeo kod roditelja, a sad je najveći biznis genije današnjice

prognoziraju da će do 2029. biti milijarder

U 2016. Piter Levels je patio od anksioznosti, živeo je sa roditeljima i vodio neuspešan Jutjub kanal.

Samo dve godine kasnije, njegovi projekti su generisali preko 100 hiljada dolara, a sad prognoziraju da će do 2029. biti milijarder. Pa, šta se to promenilo i ko je uopšte taj lik?

Pieter Levels je haker koji je otvorio put preduzetnicima koji žele da grade profitabilne projekte bez VC fondova ili ogromnog tima, a njegovi najuspešniji startapovi uključuju NomadList, RemoteOK, PhotoAI i InteriorAI.

Svoje hobije pretvorio je u izvor bogatstva, sad mesečno zarađuje oko 195 hiljada dolara (oko 175.000 evra), a procenjuje se da će u budućnosti još bolje unovčiti svoje ideje.

Naime, kroz jeftine, a efektivne eksperimente, brze reakcije i podizanje sistema, Piter je izgradio nezavisnu hakersku imperiju koja zarađuje milione godišnje zarade, dokazujući da prepreke uspehu startap projekta mogu da budu mnogo manje nego što bismo zamišljali.

Kako kažu, Piterova supermoć je AI (veštačka inteligencija). Predvideo je budućnost pre većine vlasnika preduzeća – zaposlio je AI i od toga zarađuje.

Kako je sve počelo

Gledajući njegove stare tvitove i njegov blog, izgleda da je sve počelo 2014. godine, kada je Piter Levels hrabro istupio s izazovom „12 startapova za 12 meseci“ – ideja je bila da pokrene 12 startapa za 12 meseci, čak i ako oni ne zarade novac.

Njegova prva tri projekta su propala, a zatim je iz lične potrebe napravio Google tabelu za rangiranje nomadskih destinacija i tvitovao pozivajući ljude da se uključe. Kada se probudio, skoro 100 ljudi je popunilo list.

Taj Google Sheet postao je NomadList, milionski sajt za putovanja za digitalne nomade.

Od tada, Piter je stalno isporučivao nove ideje.

Većina bi stala nakon „pobednika“ kao što je NomadList, ali on je istrajao. Ovo je donelo još tri velika uspeha – RemoteOK (2013), PhotoAI (2022) i InteriorAI (2023), podseća portal Juicy Ideas.

Piterov recept za uspeh u 10 tačaka

Piter je jasan u tome šta je potrebno za profitabilno pokretanje startapa, a u nastavku pročitajte njegov „priručnik“ sažet u 10 tačaka.

Počnite s malim, sanjajte veliko

Ne pokušavajte da izgradite svemirsku kompaniju kao svoj prvi startup. Umesto toga, počnite sa malim problemom koji možete brzo da rešite. Napravite minimalno održiv proizvod koji služi specifičnim potrebama. Kasnije možete raditi na njemu i nadograđivati – kao što je Piter uradio s NomadListom počevši od jednostavne Google liste koju je pretvorio u punu platformu.

Rešite svoj problem

Rešavajte svoje probleme jer ih najbolje razumete. Ne možete da pronađete ništa zanimljivo? Proširite svoja životna iskustva da biste otkrili nove probleme vredne rešavanja. Putujte na nova mesta, pokupite različite hobije, steknite nove prijatelje. Izlaganje različitim iskustvima otkriće probleme za koje imate jedinstvenu poziciju da razumete i rešite.

Izbacite ideju odmah, za mesec dana vidite da li vredi

Izbacujte brzo više ideja, ne trošite više od mesec dana procenjujući ideju. Pokrenite osnovni MVP (Minimum Viable Product ), podelite ga i vidite da li će privući vašu ciljnu publiku. Ako se ništa ne desi za mesec dana, nastavite dalje. Nastavite da često izbacujete nove koncepte kao što je Piter, to će povećati vaše šanse za uspeh. Planiranje projekata do perfekcije je precenjeno. Piter kaže: napravite nešto, otvorite tikTok nalog, objavljujte svakodnevno na TikToku, dodajte link za one koji hoće da kupe prvu verziju – nakon 30 ideja izaberite najprofitabilniju.

Radite javno

Podelite svoj rad javno od početka da biste povećali publiku. Piter je bio pionir „otvorenih startupa“ i još javno deli svoje eksperimente i uspehe. NomadList je uspeo uglavnom zato što je tvitovao o početnoj Google tabeli i dobio reakcije. Neka vas vaša publika vodi.

Učite radeći

Brže usvajate veštine kao što su kodiranje, marketing i dizajn proizvoda izgradnjom pravih projekata, čak i sa alatkama bez kodiranja. Piter je bio samouk. Neprestano gradite nove stvari izvan vaše zone udobnosti. Pratite sve da biste ubrzali učenje iz iskustva.

Budite dobri u marketingu

Nemilosrdno eksperimentišite sa marketingom kao što je to uradio Piter. Nemojte se plašiti da isprobate nove modele cena, tokove prodaje i kampanje. Neka vas podaci vode. Ono što funkcioniše za druge možda neće raditi za vaš proizvod, pa detaljno testirajte. Savladajte marketing kroz iskustvo iz prve ruke.

Okupite pametne prijatelje

Podelite svoj rad javno da biste upoznali ljude koji vam mogu pomoći da rastete. Izgradnjom u javnosti, održavanjem sastanaka i redovnim pisanjem, Piter se povezao sa stručnjacima koji su poboljšali njegove veštine marketinga. Okružite se ljudima koji znaju više od vas.

Automatizujte sve

Koristite automatizaciju da biste mogli lagano da vodite posao bez zaposlenih kao što je Piter. Danas alati bez koda to olakšavaju čak i bez tehničkih veština. Automatizujte svaki repetativni zadatak koji možete. Prebacite sve rutinske poslove na softver da biste vi mogli da se fokusirate na aktivnosti visoke vrednosti.

Prepoznajte mega trendove

Identifikujte mega trendove u nastajanju kao što su rad na daljinu i veštačka inteligencija. Neprestano eksperimentišite sa novim poljima kao što je to uradio Pieter. Pridružite se trendovima rano, čak i ako neki koncepti ne uspeju. Stavite mnogo malih „opklada“ da biste povećali svoje šanse da budete na rastućem talasu.

U redu je da se predomislite

Budite otvoreni za dokaze koji se suprotstavljaju vašim uverenjima. Piter je mrzeo reklame, a onda prešao na vođenje kampanja. Promena mišljenja je deo puta učenja. Razvijajte svoje razmišljanje kako vaše iskustvo raste. Ono što je izgledalo istinito na početku možda neće ostati efikasno dok se vaše poslovanje povećava.

