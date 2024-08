HIT DESTINACIJA KOJA JE ZALUDELA SRBE OVOG LETA: Svaki peti gost na ovoj plaži dolazi iz naše zemlje - Grad pogodan za sve uzraste

Ulcinj je jedna od najpopularnijih destinacija na crnogorskom primorju za turiste iz Srbije, koji čine više od 24 odsto od ukupnog broja posetilaca u ovom gradu i okolini.

Podatak pokazuje da se pored tradicionalnih letovališta za goste iz naše zemlje, kao što su Budvanska rivijera i Boka Kotorska, sve više građana Srbije odlučuje da godišnje odmore provodi na najdužoj plaži na Jadranu.

Tome ide u prilog i statistika jedinog all inclusive hotela u Ulcinju, gde su Srbi po broju noćenja tokom godine daleko ispred Rusa, Nemaca, Engleza, Holanđana, turista iz Albanije, ili komšija iz Bosne i Hercegovine ili Severne Makedonije.

Prema tim brojkama, naši građani najčešće dolaze na Veliku plažu u junu i avgustu, nešto više nego što je to slučaj u julu, dok se termini više traže i za septembar, a Srbi u proseku najčešće provode sedam dana na odmoru u ovom ulcinjskom hotelu.

foto: New Media Team

Šarmantni grad na jadranskoj obali definitivno doživljava pravu turističku renesansu, sa rastom od 19 odsto posetilaca na godišnjem nivou, najviše zbog činjenice da se Ulcinjska plaža, poznata i kao Velika plaža, prostire na impresivnih 13 kilometara dužine i do 60 metara širine, i pruža jedinstven ugođaj tokom letovanja.

Ova destinacija, pritom, pruža savršene uslove za kite-surfing i jedrenje, čineći je idealnim izborom za sve avanturiste. Uz to, Ulcinj, kao i obližnja Ada Bojana, nudi bogatstvo aktivnosti za sve, uključujući dnevne izlete i ronjenje, gde će bogat biljni i životinjski svet fascinirati svakoga, a mladi mogu da uživaju u uzbudljivim žurkama i kampovanju.

Ulcinjska plaža zaista ima nešto za svakoga, od ljubitelja prirode do onih u potrazi za noćnim provodom, što je čini idealnim za odmor koji Srbi žele sebi da priušte.

Takođe, Ulcinj je poznat kao najpoželjniji grad za odmor na crnogorskom primorju zbog povoljnih klimatskih uslova i vrlo malog broja tropskih dana.

Tokom letnjih meseci sunce sija do 11,5 sati dnevno, a sezona sunčanja i kupanja traje skoro šest meseci, od maja do oktobra, što našim građanima daje priliku da se “spuste” do Ulcinja i više puta godišnje.

foto: New Media Team

Ulcinj, sa svojom jedinstvenom kombinacijom prirodnih lepota, raznovrsnih aktivnosti i atmosfere, nastavlja da osvaja srpske turiste, koji ovu destinaciju prepoznaju kao idealno mesto za sve vrste odmora, ali od skora i luksuz na svetskom nivou.

Na Velikoj plaži se gradi hotelsko-rezidencijalni kompleks sa pet zvezdica “Porta Rai”, koji će da pruža posetiocima i budućim stanovnicima jedinstveno iskustvo uživanja na obali Jadranskog mora.

Rezidencijalne jedinice najvišeg kvaliteta važna su komponenta kompleksa koji će biti smešten usred velikog parka, ispunjenog zelenim površinama i autentičnim mediteranskim zasadima, ali je najveći fokus posvećen sadržajima za decu i porodice.

BiznisKurir.rs