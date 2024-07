CRNOGORCIMA LETNJA SEZONA NA KLIMAVIM NOGAMA: Doživeli debakl u odnosu na lane, sve više turista ih zaobilazi

Hotelijeri smatraju da su visoke cene, infrastrukturni radovi i nedostatak letova doprineli da ova sezona u Crnoj Gori bude lošija od prethodne. Prema rečima Nikole Pejovića iz Udruženja hotela Crne Gore, ocena za ovu sezonu nije sjajna.

- Sezona je podbacila sigurno 20 odsto, lošija je nego lani - rekao je Pejović za Pobjedu, ističući nepripremljenost i nedovoljno prisustvo državnih zvaničnika u strategiji turizma, prenosi agencija Mina.

Podaci turističkih organizacija opština Budva, Ulcinj i Herceg Novi daju dublji uvid u trenutno stanje na primorju, a broj turista varira od grada do grada.

Apeluje se na lokalne uprave da u proces donošenja odluka uključe privredu i udruženja turističkih radnika, kako bi se što efikasnije rešavali problemi koji se javljaju tokom sezone.

Sve oči su uprte ka završnom delu sezone, sa nadom da će se pokazati da je optimizam bio opravdan.

foto: Shutterstock

- Špic sezone kasni, pripreme nisu obavljene, a ministra turizma Vladimira Martinovića nismo videli u njegovom mandatu - rekao je Pejović, dodavši da mnogi turistički radnici ne govore iskreno i misle da će se sve videti na kraju sezone.

Prema poslednjim analizama Turističke organizacije Budve, na Budvanskoj rivijeri trenutno boravi oko 40.000 turista, od čega oko 22.000 u privatnom i 17.000 u hotelskom smeštaju, dok ostali borave u hostelima i kampovima.

- Kada se trenutna posećenost uporedi sa istim periodom prošle godine, u hotelskom smeštaju boravi šest odsto više turista, dok u privatnom smeštaju boravi oko osam odsto manje, dok je ukupan broj turista približno na istom nivou - kazali su iz TO Budva, dodajući da, prema najavama, hotelijeri ove godine očekuju bolju turističku sezonu za nekih pet do deset odsto uprkos korekciji cena hotelskog smeštaja, najviše do 15 odsto.

BiznisKurir/Biznis.rs

Bonus video:

07:29 ALEKSANDAR SENIČIĆ O LETOVANJU SRBA I NAJATRAKTIVNIJIM DESTINACIJAMA ZA LETOVANJE