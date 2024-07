VUČEVIĆ I MARTINOVIĆ SE SASTALI SA UDRUŽENJIMA POLJOPRIVREDNIKA: Izmene zakona se usvajaju do oktobra

Predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Aleksandar Martinović sastali su se danas u Vladi sa predstavnicima sedam udruženja poljoprivrednih proizvođača: Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbijeˮ, „Saveza Banataˮ, „Udruženja poljoprivrednika Aradacˮ, Udruženja građana „Dolovački Paoriˮ, Udruženja poljoprivrednika „Banatska Crnicaˮ i „Udruženja poljoprivrednika proizvođača Suboticaˮ.

Na sastanku je udruženjima izneto da će, u cilju rešavanja problema koje su predstavila udruženja, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u najskorijem roku predložiti Narodnoj skupštini izmene i dopune Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju tako da najkasnije do sredine oktobra 2024. godine budu usvojene izmene ovog zakona, i to tako što će u članu 31. biti uneta odredba koja će glasiti: Regres za sertifikovano seme isplaćuje se u iznosu do 17.000 dinara po hektaru za istu površinu za koju može da se ostvari pravo na osnovne podsticaje iz člana 17. stav 1. tačka 1) podtačka (1) ovog zakona.

Takođe, biće predloženo brisanje dela stava 3. člana 31. navedenog zakona u delu u kojem se navodi regres za seme u iznosu od 6.000 dinara po hektaru.

Najkasnije do kraja oktobra 2024. godine raspisaće se javni poziv za regres za sertifikovano seme u iznosu do 17.000 dinara po hektaru.

Navedeno je i da će se najkasnije do kraja septembra 2024. godine utvrditi modalitet za rešavanje problema korišćenja poljoprivrednog zemljišta bez pravnog osnova, na kome nisu rešeni imovinsko pravni odnosi, a u svrhu ostvarivanja prava na podsticaj u poljoprivedi.

Na sastanku je rečeno da će se u ovoj godini isplatiti jednokratni podsticaj u iznosu od 40.000 dinara po grlu za odgoj kvalitetne priplodne krave prvotelke.

U ovoj godini će se isplatiti jednokratni podsticaj u iznosu od 60.000 dinara po grlu za odgoj kvalitetne priplodne junice starosti od 12 do 24 meseca, a uslov za isplatu ovog podsticaja biće da proizvođač na gazdinstvu bude u obavezi da ovu junicu zadrži na poljoprivednom gazdinstvu za period od minimum 3 laktacije, odnosno do 5 godina starosti.

Navedeno je da će se preduzeti sve mere da uvoz mleka do kraja godine bude u količinama najviše do količine uvezenog mleka u prošloj godini, za isti period, ili u manjim količinama.

Biće preduzete sve mere da se poboljša izvoz rafinisanog i nerafinisanog ulja, i organizovan sastanak sa najvećim proizvođačima ulja najkasnije do kraja jula 2024. godine kome će prisustvovati i predsednik Vlade.

Najkasnije do kraja jula 2024. godine biće predloženo formiranje Radne grupe za koordinaciju aktivnosti za unapređenje robno tržišnog poslovanja poljoprivrednim proizvodima, i da će se nastaviti sa redovnim održavanjem sednica radne grupe.

Predstavnici udruženja poljoprivrednika biće aktivno uključeni u izradu Strategije poljoprivede i ruralnog razvoja za period 2025 – 2032. godine.

Takođe, ministarstvo poljoprivrede će u cilju otklanjanja negativnih posledica na useve usled vremenskih nepogoda najkasnije do kraja oktobra raspisati javni poziv za regresiranje premije za osiguranje uslova od nepogoda u iznosu od 40 do 70 odsto plaćene premije a regres će biti isplaćen do kraja godine.

Ministarstvo će pomoći poljoprivednicima oko obaveze plaćanja naknade za odvodnjavanje po rešenjima koja su stigla nakon ukidanja naknade tako što će se najkasnije do 10.08.20204.godine pismeno obratiti javnim preduzećima „Srbijavodeˮ i „Vode Vojvodineˮ sa zahtevom za storniranje, odnosno povlačenje svih rešenja za plaćanje naknade za odvodnjavanje za poljoprivredno zemljište koje je uneto u registar poljoprivednih gazdinstava a koja nisu u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RSˮ, broj 92/23.