"OVI POSLOVI SU DOBRO PLAĆENI, A MOGU DA IH RADE MLADI BEZ ISKUSTVA" Turinski iz Infostuda otkrio: Za leto pogotovo fale radnici

Da li stara izreka "ima posla ko hoće da radi" dobija neki novi smisao? Gotovo svakodnevno se pojavljuje vesti o tome kako neki poslodavac nudi odlične uslove, ali uprkos tome, niko se ne javlja.

Koji su to poslovi koji su neprivlačni uprkos dobroj zaradi, odgonetnuo je gost "Pulsa Srbije" Miloš Turinski, iz Infostuda.

- Meni se čini da stalno pričam o tome, situacija se ne menja, ne ide nam na bolje, uvek pričamo o deficitu da nam fale radnici. Kada pričamo o zanatima, svi ti poslovi su zaista visoko traženi, međutim, veći je problem nedostatak kvalifikovanih radnika. S druge strane, kada pričamo o mladima koji nemaju to neko iskustvo, nisu ni oni preterano zaintersovani da uopšte krenu i da budu šegrt. Imali smo razgovor sa automehaničar, u kojem je istakao da mladi nisu spremni da budu šegrti tri ili šest meseci kako bi se obučili za neki posao - započeo je Turinski.

On se osvrnuo i na poslodavce, koji traže godine iskustva, pa je diskutovao o tome da li su i oni prezahtevni:

- Zavisi od pozicije do pozicije i od posla, svakako ne možemo da generalizujemo. Malo pre smo spomenuli pastirski posao, za to vam ne treba iskustvo, dovoljna je volja. Definitivno da postoje poslovi za koje nije potrebno iskustvo, kao recimo konobar, u sezoni pogotovo nedostaju, jer mnogi odu put jadranskog primorja. To najčešće mladi upotpunjavaju jer je samo potrebna volja.

