PROFESOR BLAGOJE PAUNOVIĆ KANDIDAT ZA NOVOG PREDSEDNIKA FISKALNOG SAVETA: Odbor za finansije primio predlog predsednika Vučića

Dr Blagoje Paunović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu kandidovan je za novog predsednika Fiskalnog saveta, rečeno je danas na sednici Odbora Skupštine Srbije za finansije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Paunovića je na tu funkciju pedložio predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji za to ima zakonsko ovlašćenje.

Odbor za finansije ima nadležnost samo da konstatuje upućene predloge kandidata i proveri ispunjenost uslova za njihov izbor, a zatim da predloge pošalje na razmatranje poslanicima Skupštine Srbije koji donose konačnu odluku o izboru.

Ukoliko poslanici izaberu Paunovića za novog predsednika Fiskalnog Saveta on će na toj funkciji zameniti Pavla Petrovića, koji je na toj poziciji proveo dva mandata od po šest godina.

Fiskalni savet formiran je prvi put 2011. godine i sastoji se od tri člana čiji je mandat šest godina.

Podsetimo, predsednika Fiskalnog saveta Odboru za finansije predlaže predsednik države, dok se preostala dva člana biraju na predlog Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije.

foto: Zorana Jevtić

- Prof. dr Blagoje Paunović je stručnjak koji je u svojoj dugogodišnjoj karijeri, pored akademskog rada, aktivno učestvovao u oblikovanju privredno-sistemskih rešenja, radeći na pripremi niza strateških dokumenata i mera ekonomske politike na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, bilo kroz neposredno angažovanje u radu Vladinih organa i tela, bilo kroz podršku međunarodnih organizacija Vladi Srbije - počeo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obrazloženje svog predloga da redovni profesOdbor or Ekonomskog fakulteta u Beogradu Blagoje Paunović bude izabran na mesto novog predsednika Fiskalnog saveta.

Predsednik je dalje naveo da se "u svom dosadašnjem radu prof. dr Blagoje Paunović dosledno rukovodio principima ekonomske nauke, pravilima i principima struke".

- Verujem da će takvim pristupom doprineti i afirmaciji kulture fiskalne odgovornosti, pre svega kredibilnim ocenama makroekonomskih i fiskalnih pretpostavki za vođenje ekonomske politike, kao i nezavisnim analizama fiskalne politike - piše u obrazloženju predloga predsedika Srbije za predsednika Fiskalnog saveta.

Biografija prof. dr Blagoja Paunovića

U biografiji dostavljenoj Odbrou za finansije piše da je profesor Paunović zaposlen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je "proveo celokupnu akademsku karijeru i na kome na sva tri nivoa (osnovnim, master i doktorskim), predaje ekonomiku preduzeća, preduzetništvo i upravljanje malim preduzećima, upravljanje investicijama, evaluaciju investicionih projekata i investicionu politiku, poslovnu analizu, upravljanje rizikom, ekonomiju strategije i strategijsko preduzetništvo.

foto: YouTube/SSEF

Ističe se da je njegovim zalaganjem na Ekonomskom fakultetu uveden predmet Preduzetništvo i upravljanje malim preduzećima.

U biografiji se navodi da se Paunović usavršavao na američkom univerzitetu Olbeni i LSE u Velikoj Britaniji.

Dodaje se i da je autor ili koautor 12 knjiga i više od 80 članaka i referata, a kao interesovanja istaknute su finansije, konkurentnost privrede, privredni razvoj, osiguranje, inovacije, politike podsticanja preduzetništva, investiciona politika, menadžment, efikasnost i konkurentnost preduzeća i dr.

Bio u Đinđićevoj i Živkovićevoj vladi

U biografiji Blagoja Paunovića piše i da je član predsedništva Saveza ekonomista Srbije, član Naučnog društva ekonomista, redakcije časopisa Ekonomika preduzeća i da je bio član redakcije časopisa Ekonomski anali. Osim toga, bio je i Šef katedre za poslovnu ekonomiju i menadžment i direktor Naučno-istraživačkog centra Ekonomskog fakulteta.

U periodu od 2002-2004 bio je deo javne uprave, odnosno radio je kao pomoćnik ministra za privredu i privatizaciju, zadužen za razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća. Član Komisije za stručno obrazovanje Ministarstva prosvete i sporta bio je od 2001-2004, kao i član Vladine Komisije za deregulaciju privrednog sistema.

- Kao pomoćnik ministra za razvoj preduzetništva i MSP koordinirao je rad na pripremi prve Strategije razvoja preduzetništva i malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji, kao i aktivnostima na osnivanju i razvoju mreže regionalnih centara za razvoj preduzetništva, a bio je prvi nacionalni koordinator za primenu Evropske povelje o MSP - navodi se u biografiji i dodaje da je vodio radnu grupu za pripremu Zakona o garancijskom fondu.

Bogata biografija

Na sajtu Ekonomskog fakulteta u Beogradu u Paunovićevoj biografiji piše da je rođen 1954. u Zemunu i da je osnovnu i srednju školu završio u Beogradu. Na Ekonomskom fakultetu je diplomirao 1977. godine, magistrirao 1982. i doktorirao 1992. Na fakultetu je zaposlen od 1978.

Kada je reč o članstvu u rukovodećim telima, predsednik je ili je bio predsednik upravnog ili nadzornog odbora Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, Dostignuća mladih, Garancijskog fonda, Tipoplastike, KBC Bežanijska kosa. - Bio je i član upravnog ili nadzornog odbora Privredne banke, Vojvođanske banke, Nov-kabela itd. - piše u biografiji.

Paunović je radio i na projektima izrade strateških dokumenata koje su finansirali međunarodni donatori i kreditori poput GIZ-a, Svetske banke, UNDP-a, Evropske komisije, Austrijske razvojne agencije.

- Kao konsultant sarađivao je sa preko 80 javnih i privatnih preduzeća, rukovodeći ili učestvujući u izradi preko 180 projekata iz različitih oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta - piše na kraju biografije dostavljene Odobru za Finansije Skupštine Srbije.

Dosadašnji predsednik Fisklanog saveta Pavle Petrović je u dva mandata po šest godina bio na toj funkciji i prema Zakonu o Fiskalnom svetu nije bilo smetnji da mu bude poveren novi mandat, ali mu to, kako prenose beogradski mediji, nije ni ponuđeno.

Članu Fiskalnog saveta Nikoli Altiparmakovu takođe je istekao drugi šestogodišnji mandat i njega je ponovo za to mesto kandidovalo Ministarstvo finansija.

Biografija dosadašnjeg predsednika Pavle Petrović

Dosadašnji predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović, redovni je profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kome predaje ekonometriju i makroekonomiju.

Oblast interesesovanja profesora Petrovića su kvantitativna istraživanja u makroekonomiji i makroekonomske politike: fiskalna i monetarna.

- Objavljuje u vodećim svetskim časopisima: Journal of Money Credit and Banking, Journal of Development Economics, Journal of Comparative Economics, Journal of Macroeconomics... i recenzent je za većinu od njih. Bio je gostujući istraživac na univerzitetima Harvard, Princeton, Cornell. Bio je urednik Kvartalnog monitora ekonomskih trendova i politika u Srbiji (2007 - 2011), gde se redovno analizira fiskalna politika i reforme u Srbiji - piše u Petrovićevoj biografiji objavljenoj na sajtu Fiskalnog saveta.

Petrović je bio direktor i ko-osnivač CES Mecona-a (1992-1999) i intenzivno je sarađivao sa guvernerom Dragoslavom Avramovićem (1995-1996), uključujući studije o fiskalnoj održivosti i reformama.

Na poziv Avramovića (ispred Saveza za promene), tokom 2000. vodi projekat o ekonomskoj stabilizaciji i neophodnim reformama u Srbiji, gde fiskalna reforma zauzima značajno mesto.

Tokom 2001-2002. bio je pomoćnik ministra za finansije Vlade Republike Srbije, zadužen za makroekonomsku i fiskalnu politiku, a 2003. godine bio je predsednik Saveta NBS.