Automobili teže podnose visoke temperature, a tokom letnjih meseci mehaničari imaju čak 20 do 30 odsto više intervencija nego zimi, pokazuju statistike.

Da li se i na koji način auto može zaštiti kada je ovako toplo istraživala je reporterka Kurir televizije Nevena Milošević sa svojim sagovornikom.

foto: Kurir televizija

- Automobil je na ovih 40 stepeni toliko opterećen i sve instalacije su toliko užarene i podložne oštećenju, da treba voditi računa i maksimalno ga zaštititi. Prva i osnovna stvar je da svako ima mora da ima ovu zaštitnu foliju, karton ili neki peškir preko displeja ili instrument table. Čak se u garantnom roku dešava da ljudi i reklamiraju kvar od visoke temperature. Znači obvezno pokrijte instrument tablu, volan, sve uređaje koje imate, prekidače, radio, CD plejer, šta već imate, sve to je baš preopterećeno na ovih 40 stepeni. Automobil je opterećen sa gornje strane temperaturom 40 stepeni, a temperatura asfalta je 50 stepeni, užari se - objašnjava Čedomir Brkić, srpski automobilista i novinar.

04:15 AKO PRIMETITE OVO NA AUTOMOBILU, NE ČAČKAJTE NIŠTA Ekspert: Kola su izložena ogromnim vrućinama, odozgo bije 40, odozdo PLUS 50

Skrenuo je posebnu pažnju na električne automobile.

- Njemu su baterije u podu, te auto baterije su užarene sa 50 stepeni sa donje strane, a sam odozgo na 40. Klima se trudi da ohladi, ali to nije dovoljno i stvarno treba voditi računaj o sebi i kada je god moguće stati u hlad. Zato što je taj pritisak koji on trpi sa gornje strane od ovih 40 stepeni i od ovih 50, 60 sa donje strane u hladovini ipak prepolovljen i zato vas stvarno opominjem najiskrenije, ozbiljno da morate da sačuvate i sebe i svoj automobil. Vodite računa, auto baterije su sad najopterećenije, pa je opasnost pri bilo kakvom kvaru da vi sami nešto čačkate, dirate kleme, jer može doći do varničenja, eksplozije. U svakom slučaju ne čačkajte ništa, pozovite prijatelja, majstora, druga, ko to zna ili pozovite pomoć na putu da bi vam dali osnovni savet.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:04 AFRIČKI ANTICIKLON HARON KOJI JE POGODIO SRBIJU NIJE JEDINI! Ristić: Stiže nova pošast, EVO I KADA! Biće PAKLENO VRUĆE