Vremenske nepogode smenjuju jedna drugu, i uzrokuju veliku štetu, kako na objektima, tako i različitim poljoprivrednim kulturama.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su pričali o zaštiti imovine bili su Dajana Petić Šobot, strucnjak za oblast osiguranja i Svetlana Budimčević, Unija poslodavaca Srbije

Šobot je spomenula igličast grad, koji zadaje posebne probleme usevima:

- Koliko god štetnih događaja da se dogodi, kada je vremenska nepogoda u pitanju, ako je uredno ugovorena polisa, procenjuje se šteta. Takođe, može biti u prvom naletu 10 odsto, u drugom 20, a u trećem kompletna šteta. Pod elementarne nepogode spadaju i vetrovi, a sada je najzanimljiviji igličasti grad, on je specifičan i svi poljoprivrednici stave zaštitnu odbranu, ali ta vrsta grada prođe kroz tu mrežu i uništi plod.

02:35 OVA PREDUZEĆA SU U POSEBNOM RIZIKU ZBOG IGLIČASTOG GRADA! Stručnjaci bez dileme: U takvim slučajevima, MORATE imati osiguranje

Budimčević je iznela zapanjujuće podatke vezane za klimatske promene:

- Poslednji podaci pokazuju da smo u sve većem riziku kako se dešavaju klimatske promene. Poljoprivreda je zaista najizloženija takvoj vrsti rizika. Čak 83% svetske teritorije je pogođeno nekim novim rizicima, i da su se oni uvećali, što se tiče klimatskih promena, u odnosu na prošlu. Preduzetnici bi trebalo da to imaju u obziru, te da rizike svedu na minimum. Pametnim planiranjem može dosta toga da se spreči, ali tu svakako stoji i osiguranje, treba ulagati u edukovanje zaposlenih oko novih mašina ili opreme, kako bi to upotrebili na vreme, da sve bude pravovremeno. Često kod nas dolaze i strani radnici, pa bi rizici trebalo da im se predoče na njima znan jezik. To košta, ali kada šteta nastupi, onda se vidi da je ipak to najgore. U takvim slučajevima, preduzeće mora da se zatvori, ako nije bilo osigurano.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

01:18 DO KRAJA VEKA NAS ČEKA KATASTROFA ZBOG KLIMATSKIH PROMENA? Ova klima će vladati u Srbiji! EU zabrinuta: Smislila jedno rešenje