GDE ĆE ZAVRŠITI VIŠAK NOVCA KOJI UPLATITE ZA POREZ? Stručnjaci odgonetnuli: Možete zahtevati povraćaj sredstava! (VIDEO)

Porez mora da se plati na vreme, iako rešenja o porezu na imovinu ponekad ne stižu na vreme.

Ako rešenja nema u poštanskom sandučetu, verovatno je stiglo u elektronsko. Kada je reč o Beogradu, za četiri opštine još nije završeno izdavanje poreskih rešenja.

foto: Andrei Rahalski / Alamy / Alamy / Profimedia

Više o tome razgovarali su gosti "Pulsa Srbije" Milan Trbojević, poreski savetnik i Violeta Nićiforović, gradsku sekretarku za javne prihode u Beogradu.

Nićiforović je odgonetnula o koje četiri opštine se radi, kada je u pitanju izdavanja poreskih rešenja:

- Pre svega, moram da naglasim da rešenja izdaje Javni sekreterijat za prihode, koji je na nivou grada, i tehnički se to radi tako što se vrši obračun i priprema za štampu i distribuciju za opštine, a ona ide jedna po jedna. Dakle, nije da neka opština nešto nije uradila, nego je jednostavno redosled opština takav da su za distribuciju ostale još dve opštine, a to su Čukarica i Voždovac, a Palilula i Novi Beograd su takođe obračunate, a narednih dana će i one biti na terenu.

Potom je Nićiforović spomenula na koji način je zakon propisao plaćanje poreza za građane u ove četiri opštine, dok ne dođe do potpune realizacije, odnosno pomenute distribucije:

- Građani na svom rešenju imaju ono što je zakonom propisano, a to je da do dobijajanja rešenja za tekuću poresku godinu, dužni su da plaćaju akontaciju ravno poslednjoj kvartalnoj obavezi, a kada im stigne rešenje, ukoliko su obaveze veće od prošle godine, imaju rok 15 dana da doplate razliku. S druge strane, ukoliko je manja, onda ta razlika može da se iskoristi za naredni kvartal ili obaveznik može da zahteva povraćaj sredstava.

Trbojević je pričao o tzv. pismenosti naših građana po pitanju poreza:

- Pismeni smo onoliko koliko ima pritiska, a malo nam je teško sa ovim novim tehnologijama, ali ne svima, nekima je to i fantastično. Ljudi imaju strah ako uplate nešto viška, kao da će to da nestane, ali neće, možete da tražite povraćaj, ali ja savetujem da sačekate sledeći mesec, pa da uplatite manje. Ako vidite da ste dali recimo 3.000 više, a sledeći mesec vam dođe račun 5.000, onda samo uplatite 2.000, višak novca ostaje tu. Kamata sledi ako kasnite, recimo rok je sutra, od prekosutra kreće kamata.

Kurir.rs

