LITIJUM JE MOŽDA NAJVEĆA ŠANSA KOJU IMAMO! Ministar Mali: Vidite odluke Nemačke, Portugalije, Francuske... To je strateško pitanje

- Treća revizija aranžmana sa MMF, uspešno smo to završili. Pred nama su dalji veliki ciljevi. Veoma je važno da MMF da svoju potvrdu da smo uspešni - rekao je Mali za RTS.

- Imamo na računu 700 milijardi dinara. Vodimo računa o svakom dinaru, držimo makroekonomsku stabilnost. Naravno, nije sve idealno, ima još puno da se radi, veliki su globalni izazovi. Ali imamo jasan cilj, da se 2027. predstavimo na najbolji način - navodi ministar.

O litijumu

- Ovo je važna tema, vi danas bez litijuma, ne možete da proizvodite električne automobile, mobilne telefone... Vidite kakvu su odluku doneli Nemačka, Portugalija, Francuska. To je strateško pitanje, možda i najvažnije za nas, zato otvaramo tu temu. I ovde ne govorim samo o rudniku, već o celom lancu vrednosti, da nakon toga što se izvadi iz rudnika, da postoji postrojenje, katode za baterije, fabrika. To bi doprinelo našem BDP, hoćemo da rastemo još više. Ceo taj lanac je 20 hiljada novih radnih mesta. Da li ćemo iskoristiti ovu šansu, od nas zavisi. Hoćemo li ono što je bogatstvo naše, da iskoristimo. To je dugoročni projekat, sve ćemo da uradimo po najvećim standardima. Samo je pitanje hoćemo li mi to iskoristiti. Što vam je veći BDP, imate više novca u budžetu, imate veće plate i penzije.

Briga o porodici

- Briga o porodici za nas je veoma važna, ono što je predsednik Republike obećao, idemo sa podizanjem iznosa za prvorođeno dete, za drugorođeno dete, 500.000 dinara, 600.000 dinara, za treće, za četvrto dete... Danas će odluka odbora biti doneta, ulazimo u javnu raspravu, 17. jula biće prva sesija, nakon toga idemo pred parlament, usvajamo zakon i krećemo u njegovu primenu. Realno je da ćemo taj zakon da usvojimo u septembru. Primena septembar, oktobar, čim završimo javnu raspravu, tada ćemo znati. Velika je stvar da je zakon završen.

