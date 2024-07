VODEĆA SVETSKA KURIRSKA SLUŽBA SPREMA IZNENAĐENJE ZA SRBIJU? Nema više čekanja paketa mesec dana, ali ne samo to!

Porast online kupovine, posebno preko AliExpress-a zabeležen poslednjih godina, doveo je do povećanog obima u isporukama pošiljki kako unutar zemlje tako i u inostranstvu. Sa ovim su došli i brojni problemi, kao što je dugo čekanje pošiljki iz Kine, ali i njihovo nestajanje u dugom lancu isporuke.

Da je ovim mukama možda kraj nagovestio je u podkastu 'Šta posle faksa' Dušan Roglić, profesionalni računovođa koji se trenutno bavi poreskim savetovanjem u sklopu agencije, čiji je i sam direktor.

- Imamo jednu informaciju koja će možda mnoge i da šokira. Informacija jeste ta da će AliExpress da registruje ovde svoje magacine koji će da budu centar za Jugoistočnu Evropu i isporuka za Srbiju će biti maksimalno dva dana - rekao je on.

foto: Shutterstock

Roglić je istakao da je to bila i jedna od tema razogovora nakon dolaska predsednika Narodne republike Kine.

- Sam dolazak AliExpress-a će mnoge male biznise da uništi, em će biti jeftini, em isporuka je dva dana, biće opcija broj jedan. Jako je to loše za našu ekonomiju, jer koliko smo toliko i naplaćivali nešto kao država poreza, sada nećemo naplaćivati ništa, zato što sa Kinom imamo potpisan ugovor o slobodnoj trgovini, a mora da bude proizvedeno u Srbiji 100 odsto da bi ti to mogao da šalješ u Kinu bez dodatnih poreza i carine - rekao je on.

Šta bi to značilo?

Ukoliko bi seova informacija stvarno i obistinili i AlliExpress otvorio magacine u Srbiji, pretpostavlja se da bi došlo do velikog buma u poručivanju stvari sa ove platforme. Za razliku od roka od mesec dana, koliko se čeka na isporuke sada, u tom slučaju bi rok za isporuku bio kao i za poručivanje iz prodavnica u Srbiji.

To bi dovelo do povećanja broja poručenih pošiljki, ne samo iz Srbije, već i iz zemalja regiona.

